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В каждом втором магазине Реутова проект «Народный контроль» находит просроченные продукты
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В каждом втором магазине Реутова проект «Народный контроль» находит просроченные продукты 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
В каждом втором магазине подмосковного Реутова активисты проекта «Народный контроль» выявляют некачественную продукцию, за время работы участники обнаружили несколько килограммов овощей и фруктов с плесенью, сообщила Реутовскому информагентству координатор данного проекта партии «Единая Россия» в муниципальном округе Надежда Грамма.
«Подобные проверки проходят как минимум раз в месяц, с начала года (2018 года — ред.) в списке посещенных магазинов — десятки адресов, и в каждом втором мы выявляем нарушения. За это время в магазинах Реутова активисты нашли несколько килограммов овощей и фруктов с плесенью», — сказала Грамма.
Все продуктовые недостатки активисты выявляют «на глаз». Особое внимание уделяется качеству, состоянию и герметичности упаковки.
«Естественно, у нас нет возможности проверять в лабораторных условиях какие-то конкретные продукты, но то, что мы можем определить визуально, то мы это делаем», — пояснила Грамма.
По информации агентства, очередной рейд активистов пройдет в следующем месяце.
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