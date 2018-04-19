В каждом втором магазине Реутова проект «Народный контроль» находит просроченные продукты

В каждом втором магазине подмосковного Реутова активисты проекта «Народный контроль» выявляют некачественную продукцию, за время работы участники обнаружили несколько килограммов овощей и фруктов с плесенью, сообщила Реутовскому информагентству координатор данного проекта партии «Единая Россия» в муниципальном округе Надежда Грамма.

«Подобные проверки проходят как минимум раз в месяц, с начала года (2018 года — ред.) в списке посещенных магазинов — десятки адресов, и в каждом втором мы выявляем нарушения. За это время в магазинах Реутова активисты нашли несколько килограммов овощей и фруктов с плесенью», — сказала Грамма.

Все продуктовые недостатки активисты выявляют «на глаз». Особое внимание уделяется качеству, состоянию и герметичности упаковки.

«Естественно, у нас нет возможности проверять в лабораторных условиях какие-то конкретные продукты, но то, что мы можем определить визуально, то мы это делаем», — пояснила Грамма.

По информации агентства, очередной рейд активистов пройдет в следующем месяце.