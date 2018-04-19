Еврокомиссар по миграции призвал вернуться к обычной работе Шенгенской системы

БЕРЛИН, 19 апреля. / ТАСС /. Европе нужно как можно скорее вернуться к функционированию Шенгенской системы без выборочного контроля на внутренних границах. Об этом заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в интервью, которое было опубликовано в четверг в немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Мы понимаем важность вопросов, связанных с безопасностью. Однако мы уже сделали многое и сделаем в будущем еще больше для защиты стран ЕС . Мы должны быстро вернуться к обычной работе Шенгенской системы. Речь идет о свободе передвижения и о чувстве общности в ЕС", — сказал он.

По словам еврокомиссара, если страны Шенгена будут вынуждены закрыть внутренние границы на постоянной основе, то это будет означать конец Евросоюза в том виде, в котором его знают сейчас.

Аврамопулос напомнил о планах Еврокомиссии переселить в ЕС на легальных основаниях 50 тыс. беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Германия в рамках этой программы примет 10 тыс. иностранцев.