СК начал проверку после обнаружения человеческого скелета в колодце в парке «Покровское-Стрешнево» 

Следователи выясняют обстоятельства смерти человека, останки которого обнаружили в парке «Покровское-Стрешнево», сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«В среду, 18 апреля, на территории парка «Покровское-Стрешнево» в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце были обнаружены человеческие останки», — сказала собеседница агентства.
Сотрудник СК проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Также назнаена судебно-медицинская экспертиза.