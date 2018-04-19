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СК начал проверку после обнаружения человеческого скелета в колодце в парке «Покровское-Стрешнево»
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СК начал проверку после обнаружения человеческого скелета в колодце в парке «Покровское-Стрешнево» 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Следователи выясняют обстоятельства смерти человека, останки которого обнаружили в парке «Покровское-Стрешнево», сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«В среду, 18 апреля, на территории парка «Покровское-Стрешнево» в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце были обнаружены человеческие останки», — сказала собеседница агентства.
Сотрудник СК проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Также назнаена судебно-медицинская экспертиза.
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