СК начал проверку после обнаружения человеческого скелета в колодце в парке «Покровское-Стрешнево»

«В среду, 18 апреля, на территории парка «Покровское-Стрешнево» в районе одного из прудов в ходе проведения профилактических работ в водосточном колодце были обнаружены человеческие останки», — сказала собеседница агентства.

Сотрудник СК проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Также назнаена судебно-медицинская экспертиза.