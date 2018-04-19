Вернуть Донбасс постепенно

Если включить фантазию и не хвататься за конкретные названия населенных пунктов, то вполне вероятным выглядит такой план: разбить оккупированную территорию на 6-8 секторов и брать их под контроль.

Мирный план Арсена Авакова , с постепенным взятием оккупированной территории под контроль миротворцами, совсем не выглядит абсурдным, имеет право на существование и требует изучения и обсуждения в кругу специалистов.

Подавляющее большинство критиков мгновенно бросились подсчитывать количество лет, которые понадобятся для освобождения территории таким пошаговым методом «десять лет», «до 2030 года», «жизни не хватит»….

Как по мне, такой «анализ» свидетельствует о некомпетентности и зашоренности «аналитиков».

Во-первых, надо понимать: называя определенные конкретные населенные пункты и районы, Арсен Аваков приводил их исключительно для примера своей идеи.

Во-вторых, чтобы понять суть предложения, стоит просто открыть карту. Донбасс — огромная конгломерация с необычной для территории Украины концентрацией населенных пунктов. «Переток» одного города в другой, поселка в городок является нормальным явлением для этого региона.

Поэтому, на мой взгляд, брать под контроль Горловку без Енакиева просто невозможно.

Если включить фантазию и не хвататься истерически за конкретные названия населенных пунктов, то вполне вероятным выглядит трансформация этой идеи в следующую: разбить оккупированную территорию на 6-8 секторов и именно их постепенно брать под контроль. Если анализировать предложение Арсена Авакова именно с такой точки зрения, то все выглядит вполне допустим. Хотя и требует детального анализа.

Не стоит забывать, что пошаговое возвращения государственного суверенитета приведет и к пошаговому возвращению контроля над государственной границей!