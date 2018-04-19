Летом в Уфе откроют паромные переправы на реках Белая и Уфа

В Уфе открылась нелегальная переправа. О работе опасной паромной площадки рассказали спасатели. Находится переправа на улице Транспортная. Садоводы на своих лодках добираются до противоположного берега, возят друзей и соседей. — Не соблюдают требования безопасности, в лодках нет спасательных жилетов. Чтобы обеспечить безопасность людей, в этом месте установят специальный спасательный пост, — сообщили в республиканском МЧС Башкирии сейчас разрабатываются требования безопасности к таким постам. С началом летней навигации в городе откроют сразу две переправы — на реках Уфа и Белая.