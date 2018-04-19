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Летом в Уфе откроют паромные переправы на реках Белая и Уфа
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Летом в Уфе откроют паромные переправы на реках Белая и Уфа 

ufa1.ru 32 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе открылась нелегальная переправа. О работе опасной паромной площадки рассказали спасатели.
Находится переправа на улице Транспортная. Садоводы на своих лодках добираются до противоположного берега, возят друзей и соседей.
— Не соблюдают требования безопасности, в лодках нет спасательных жилетов. Чтобы обеспечить безопасность людей, в этом месте установят специальный спасательный пост, — сообщили в республиканском МЧС.
В Башкирии сейчас разрабатываются требования безопасности к таким постам. С началом летней навигации в городе откроют сразу две переправы — на реках Уфа и Белая.
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