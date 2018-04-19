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В МИД России назвали политику США в отношении Венесуэлы деструктивной
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В МИД России назвали политику США в отношении Венесуэлы деструктивной 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Reuters
Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин назвал политику американской стороны по отношению к Венесуэле иррациональной и деструктивной, передает РИА «Новости».
"На наш взгляд, политика США в отношении Венесуэлы весьма деструктивна и иррациональна. Ведь, по сути, что показывают наши американские коллеги? Во-первых, что они не верят в победу оппозиции. Тем самым по престижу оппозиции наносится серьезный удар. Во-вторых, на этом фоне взят курс на провоцирование — возможно, считается, что управляемого, хотя эта «управляемость» до очень недалекой черты — хаоса и искусственного ухудшения социально-экономического положения страны", — заявил Щетинин.
Он добавил, что речь идет о поощрении со стороны США недовольства и бунта, что не является политикой ответственных государственных сил и ведет к ухудшению жизни жителей страны.
"И совершенно очевидно, что это ухудшение, при всех сложностях и просчетах экономической политики правительства, в немалой степени вызвано именно санкционной и деструктивной линией в отношении Венесуэлы со стороны внешних игроков, прежде всего, в лице США", — отметил Щетинин.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что некоторые страны заинтересованы в срыве президентских выборов в республике.
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