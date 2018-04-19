В МИД России назвали политику США в отношении Венесуэлы деструктивной

"На наш взгляд, политика США в отношении Венесуэлы весьма деструктивна и иррациональна. Ведь, по сути, что показывают наши американские коллеги? Во-первых, что они не верят в победу оппозиции. Тем самым по престижу оппозиции наносится серьезный удар. Во-вторых, на этом фоне взят курс на провоцирование — возможно, считается, что управляемого, хотя эта «управляемость» до очень недалекой черты — хаоса и искусственного ухудшения социально-экономического положения страны", — заявил Щетинин.

Он добавил, что речь идет о поощрении со стороны США недовольства и бунта, что не является политикой ответственных государственных сил и ведет к ухудшению жизни жителей страны.

"И совершенно очевидно, что это ухудшение, при всех сложностях и просчетах экономической политики правительства, в немалой степени вызвано именно санкционной и деструктивной линией в отношении Венесуэлы со стороны внешних игроков, прежде всего, в лице США", — отметил Щетинин.