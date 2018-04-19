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К началу шашлычного сезона под Тюменью обновят загородные площадки для отдыха
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К началу шашлычного сезона под Тюменью обновят загородные площадки для отдыха 

72.ru 32 минуты назад
Фото: 72.ru
К началу шашлычного сезона в тюменских парках обновят мангальные зоны и приведут территорию в порядок. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок, где сейчас ищут подрядчика на выполнение работ. В документах сказано, что в ближайшее время в лесных массивах в Верхнем бору, на Воронинских горках, в Плехановском бору, у улицы Дружбы, ТЭЦ-2 и на Ялуторовском тракте должны отремонтировать лавочки, заменить старые мангалы на новые и привести в порядок уличные туалеты.
— На этот заказ из городского бюджета будет потрачено максимум 78 766, 00 рублей. Все работы должны быть завершены в течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта, — говорится в закупке.
Если все пройдет без накладок, то подрядчик может успеть закончить благоустройство в лесных массивах как раз к майским праздникам. Сколько дней на отдых в этом году отведено тюменцам — смотрите в нашей предыдущей публикации, а заодно и поделитесь своими планами на длинные выходные.
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