К началу шашлычного сезона под Тюменью обновят загородные площадки для отдыха

К началу шашлычного сезона в тюменских парках обновят мангальные зоны и приведут территорию в порядок. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок, где сейчас ищут подрядчика на выполнение работ. В документах сказано, что в ближайшее время в лесных массивах в Верхнем бору, на Воронинских горках, в Плехановском бору, у улицы Дружбы, ТЭЦ-2 и на Ялуторовском тракте должны отремонтировать лавочки, заменить старые мангалы на новые и привести в порядок уличные туалеты.

— На этот заказ из городского бюджета будет потрачено максимум 78 766, 00 рублей. Все работы должны быть завершены в течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта, — говорится в закупке.

Если все пройдет без накладок, то подрядчик может успеть закончить благоустройство в лесных массивах как раз к майским праздникам. Сколько дней на отдых в этом году отведено тюменцам — смотрите в нашей предыдущей публикации, а заодно и поделитесь своими планами на длинные выходные.