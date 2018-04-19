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Москва и Мадрид обсудили пути развития сотрудничества
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Москва и Мадрид обсудили пути развития сотрудничества 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 31 минуту назад
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Стороны рассмотрели возможность подписания программы сотрудничества Правительства Москвы с мэрией Мадрида в сфере городского управления, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и общественного транспорта, информационных технологий. Достигнута договоренность проработать вопрос об организации Дней Москвы в Мадриде, Малаге и Сан-Себастьяне.
Сергей Черёмин передал приглашение представителям мэрии Мадрида принять участие в Московском урбанистическом форуме, который пройдёт в российской столице с 17 по 22 июля 2018 года. Министр также предложил испанским школьникам попробовать свои силы в Международной олимпиаде мегаполисов и форуме по образованию, которые состоятся в период с 30 августа по 8 сентября этого года в Москве.
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