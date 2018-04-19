Ещё
«РЖД Логистика» и РЭЦ договорились о совместной организации экспортных сервисов в Китай из разных регионов России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«РЖД Логистика» и РЭЦ договорились о совместной организации экспортных сервисов в Китай из разных регионов России 

РЖД-Партнер 29 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Стороны договорились объединить усилия по созданию всех необходимых условий для организации стабильных регулярных перевозок российской продукции на экспорт, в том числе сборных грузов. В частности, «РЖД Логистика» готова выступить логистическим провайдером для производителей из России, заинтересованных в железнодорожной доставке. Оператор обязуется организовать регулярные отправки контейнерных поездов по маршруту Ворсино-Забайкальск/Наушки-Китай со сроком доставки от Ворсино до границы с Китаем за 6 суток. Аналогичные экспортные поезда также будут отправляться из других регионов России, в том числе из Поволжья и Сибири.
«РЖД Логистика» также примет участие в процессе урегулирования с участниками перевозочного процесса вопросов оптимального ценообразования для российских экспортеров и проработке условий доставки их продукции в Иран, Индию и другие страны.
РЭЦ, в свою очередь, взял обязательство по информированию «РЖД Логистики» обо всех компаниях, заинтересованных в железнодорожной перевозке продукции на экспорт. Также РЭЦ будет предоставлять производителям информацию о возможностях «РЖД Логистики» по организации экспортных отправок. Стороны также договорились о проведении ряда совместных семинаров для российских производителей и китайских потребителей в РФ и Китае.
«Наш совместный с РЭЦ железнодорожный экспортный сервис Panda Land Bridge регулярно прирастает новыми маршрутами, охватывает все больше городов в Китае и России. Мы уже имеем опыт отправок из Москвы, Самары, Казани и Красноярска в Чэнду, Пекин и Шанхай. Подписанное сегодня соглашение придаст новый импульс сотрудничеству «РЖД Логистики» и РЭЦ и, уверен, будет способствовать увеличению грузопотока российской несырьевой продукции в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Иран, Индию и другие государства», — подчеркнул после церемонии подписания генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.
«Наша задача — раскрыть железнодорожный транзитный потенциал России, ведь это может быть принципиально важно не только для российских компаний, но и для зарубежных партнеров, которые заинтересованы в нем в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Наш совместный с РЖД-Логистикой проект по организации экспортных железнодорожных маршрутов из России в Китай — один из путей решения поставленной задачи. И мы рады, что проект активно развивается и прирастает дополнительными сервисами для компаний-экспортеров», — отметил Михаил Мамонов, управляющий директор по международному продвижению торговли РЭЦ.
РЖД-Партнер: последние новости
Министра транспорта просят урегулировать проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в преддверии ЧМ Красноярский край, Хакасию и Туву свяжут скоростные железнодорожные магистрали Росжелдор разработал список запрещенных для перевозки грузов в период ЧМ-18
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня123
Тулеев уедет за границу272
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя118
Япония отказалась от российского алюминия667
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию562
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение