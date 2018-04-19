«РЖД Логистика» и РЭЦ договорились о совместной организации экспортных сервисов в Китай из разных регионов России

Стороны договорились объединить усилия по созданию всех необходимых условий для организации стабильных регулярных перевозок российской продукции на экспорт, в том числе сборных грузов. В частности, «РЖД Логистика» готова выступить логистическим провайдером для производителей из России , заинтересованных в железнодорожной доставке. Оператор обязуется организовать регулярные отправки контейнерных поездов по маршруту Ворсино-Забайкальск/Наушки-Китай со сроком доставки от Ворсино до границы с Китаем за 6 суток. Аналогичные экспортные поезда также будут отправляться из других регионов России, в том числе из Поволжья и Сибири.

«РЖД Логистика» также примет участие в процессе урегулирования с участниками перевозочного процесса вопросов оптимального ценообразования для российских экспортеров и проработке условий доставки их продукции в Иран , Индию и другие страны.

РЭЦ, в свою очередь, взял обязательство по информированию «РЖД Логистики» обо всех компаниях, заинтересованных в железнодорожной перевозке продукции на экспорт. Также РЭЦ будет предоставлять производителям информацию о возможностях «РЖД Логистики» по организации экспортных отправок. Стороны также договорились о проведении ряда совместных семинаров для российских производителей и китайских потребителей в РФ и Китае.

Самары, Казани и «Наш совместный с РЭЦ железнодорожный экспортный сервис Panda Land Bridge регулярно прирастает новыми маршрутами, охватывает все больше городов в Китае и России. Мы уже имеем опыт отправок из Москвы Красноярска в Чэнду, Пекин и Шанхай . Подписанное сегодня соглашение придаст новый импульс сотрудничеству «РЖД Логистики» и РЭЦ и, уверен, будет способствовать увеличению грузопотока российской несырьевой продукции в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Иран, Индию и другие государства», — подчеркнул после церемонии подписания генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.