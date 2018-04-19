Коммунальщики из Бугуруслана три года обсчитывали жильцов

В Бугурусланскую межрайонную прокуратуру обратились местные жители многоквартирных домов с просьбой провести проверку о законности начисления коммунальщиками платы за обслуживание внутридомового газового оборудования. Жалобу удовлетворили.

Проверка показала, что управляющая компания, обслуживающая дом на ул. Промысловой, включала в счет техническое обслуживание газового оборудования, которое по факту было внутриквартирным и не относилось к общедомовому имуществу.

Так коммунальщики незаконно начисляли жильцам дополнительную плату в течение трех лет.

По фактам нарушения жилищного законодательства прокурор вынес предупреждение руководителю управляющей компании, потребовал устранить все нарушения и сделать перерасчет.

Коммунальщики согласились с решением судьи и вернули собственникам квартир деньги за 3 года.