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Коммунальщики из Бугуруслана три года обсчитывали жильцов
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Коммунальщики из Бугуруслана три года обсчитывали жильцов 

ProOren 37 минут назад
Фото: ProOren
В Бугурусланскую межрайонную прокуратуру обратились местные жители многоквартирных домов с просьбой провести проверку о законности начисления коммунальщиками платы за обслуживание внутридомового газового оборудования. Жалобу удовлетворили.
Проверка показала, что управляющая компания, обслуживающая дом на ул. Промысловой, включала в счет техническое обслуживание газового оборудования, которое по факту было внутриквартирным и не относилось к общедомовому имуществу.
Так коммунальщики незаконно начисляли жильцам дополнительную плату в течение трех лет.
По фактам нарушения жилищного законодательства прокурор вынес предупреждение руководителю управляющей компании, потребовал устранить все нарушения и сделать перерасчет.
Коммунальщики согласились с решением судьи и вернули собственникам квартир деньги за 3 года.
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