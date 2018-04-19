Кредиты и лизинг техники: как облегчить жизнь крымским предпринимателям

Так, Крымский Гарантийный фонд презентовал новый продукт, призванный значительно облегчить жизнь крымским предпринимателям.

"К нам присоединилось предприятие «Агролизинг», которое занимается лизингом сельскохозяйственного оборудования. Мы расширили сетку, начали выдавать автотранспорт, технику для всех видов предпринимательства в Крыму", — рассказал директор фонда Владислав Боул.

Теперь взять в лизинг можно любое оборудование — автотранспорт, сельскохозяйственные машины, промышленную и торговую технику, даже оборудование для парикмахерских. «К примеру, в Алуште открывается управляющая компания. Бизнесменам нужны были насосы. Мы хотим, чтобы появился доступ ко всему, что требуется предпринимателю. Вот наша цель», — подчеркнул Боул.

Он также обратил внимание на то, что ставки лизинга снижены и запущена программа «реверса». «Работает реверс: если предприниматель берет лизинг на три года, в первый год он платит 11%, во второй — 10, на третий — 9%… Пакет документов, который требуется от предпринимателя, минимальный. Мы вообще пытаемся уйти от бумаготворчества», — отметил Боул. Ставки работают сроком от полугода до 3 лет.

Кроме того, министерством экономического развития РФ разработана так называемая программа «6,5», которую на полуострове проводит партнер Крымского Гарантийного фонда — ПАО «Российский национальный коммерческий банк».

"Программа, разработанная министерством экономического развития, «6,5», позволяет получить предпринимателям в этом году кредиты по ставке 6,5%. Есть возможность кредитоваться по этой ставке на длительные сроки", — рассказал исполняющий обязанности президента ПАО «РНКБ» Алексей Щербаков. В первом квартале банк уже заключил договоры с 34 предпринимателями на сумму более 400 миллионов рублей.

Вместе с тем, председатель правления межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрий Айрапетян отметил, что современному предпринимателю приходится совмещать множество функций, в том числе администратора, юриста, бухгалтера. Высоко оценив работу Крымского гарантийного фонда и фонда микрофинансирования, а также новую программу лизинга, он обратил внимание на ряд бюрократических сложностей, например, с доступностью заемных средств, которые по-прежнему остаются серьезным тормозом на пути развития предпринимательской деятельности.

"Предприниматель сегодня — это двигатель экономики всей страны. Когда президент говорит, что задача правительства — увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике страны до 40%, а реальная доля — 21%, — сказал Айрапетян. — Мы как бизнес-сообщество открыты и готовы к диалогу, и хотелось бы, чтобы наши предложения и инициативы были услышаны".