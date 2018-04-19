Экс-глава разведки Южной Кореи получил срок за вмешательство в выборы

Верховный суд Республики Корея поставил финальную точку в деле о вмешательстве спецслужб страны в президентские выборы 2012 года. Бывший глава Национальной разведывательной службы (НРС) Вон Се Хун приговорен к четырем годам тюрьмы. Приговор обжалованию не подлежит.

Напомним, что скандал о вмешательстве НРС в выборы президента разразился буквально за несколько дней до голосования. Оппозиция заявила, что спецслужбы стали пытаться организовать общественное мнение в пользу консервативного кандидата Пак Кын Хе, которая представляла тогда правящий лагерь во главе с президентом Ли Мен Баком. В итоге Пак с небольшим отрывом победила своего соперника от либералов Мун Чжэ Ина. Полиция начала расследование обвинений оппозиции, но в итоге заявила, что не нашла доказательств вмешательства спецслужб. Тем не менее скандал продолжился и в итоге следователям дали восстановить всю картину. В итоге выяснилось, что как НРС, так и военная разведка действительно пытались действовать на стороне Пак Кын Хе. Под суд пошли как бывший глава НРС, так и несколько его ближайших помощников, а также военные разведчики. Экс-директор НРС получил сначала условный срок, но затем приговор был изменен в пользу реального заключения. Примечательно, что экс-президент Ли Мен Бак сейчас также находится в тюрьме под следствием, Пак Кын Хе была снята с поста президента в 2017 году в результате импичмента, а недавно была приговорена к 24 годам тюрьмы. Проигравший в 2012 году президентские выборы Мун Чжэ Ин взял убедительный реванш в мае 2017 года, являясь сейчас лидером страны.

Верховный суд РК сегодня завершил длившуюся уже пять лет судебную тяжбу в отношении экс-главы НРС Вон Се Хуна. В итоге Вон признан виновным в нарушении Закона о выборах и приговорен к четырем годам тюремного заключения. Два других бывших помощника вона — его заместитель Ли Чжон Мен и экс-начальник Отдела психологических операций получили условные сроки в два с половиной года. Учитывая, что Верховный суд является высшей судебной инстанцией Кореи для подобных разбирательств, то Вон Се Хун не сможет подать апелляцию. До этого в 2014 году Вон был приговорен к двум с половиной годам условно, в 2015 году приговор пересмотрели в сторону ужесточения с тремя годами тюрьмы, в 2017 году приговор с учетом новых обстоятельств был вновь пересмотрен в пользу 4 лет тюрьмы. Верховный суд таким образом утвердил предыдущий вердикт.

В вердикте суда отмечено, что Вон Се Хен нарушил обязательство госслужащего соблюдать политический нейтралитет и стал наоборот использовать полномочия и ресурс спецслужбы для поддержки определенного кандидата в президенты путем проведения кампании по оказанию влияния на общественное мнение. По сути судьи склонились к точке зрения, что Вон был и осведомлен и принимал активное участие в работе Отдела психологических операций, сотрудники которого в интернете развернули кампанию в поддержку Пак Кын Хе и критике Мун Чжэ Ина. Вон Се Хун заявлял, что не виновен, а о соответствующей незаконной работе подчиненных не был осведомлен.