Руководитель ГК «Чистый Город» заявила о подготовке против нее провокаций

Председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун заявила, что «черный рынок», недовольный превращением сферы утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) готовит против нее и ее близких провокации.

«В ближайшее время в отношении компании «Чистый город», а также в отношении моих близких и родственников будут проведены провокации, в том числе и с привлечением правоохранительных органов », — сказала она.

Видео с этим заявлением Полина Вергун распространила в своих аккаунтах в социальных сетях. Она объяснила и причины возможного давления, напомнив, что группа компаний «Чистый город», которую она возглавляет, является региональным оператором по вывозу ТБО в нескольких регионах России и претендует на получение того же статуса в родной Волгоградской области

«В рамках реформы мы должны сделать так, чтобы все отходы возились только на законные объекты, и чтобы эти законные объекты — полигоны, сортировки и переработка — в нашей стране появлялись. Мы понимаем, что то, что мы делаем, очень сильно не нравится тому черному рынку, который на сегодняшний момент в огромном объеме существует и зарабатывает на том, что загрязняет нашу окружающую среду», — уточнила Вергун.

При этом она заверила, что готовящиеся провокации ее «ни в коем случае не остановят».

«Мы будем двигаться дальше, делать все возможное, чтобы вывести рынок в белую и прозрачную сферу», — добавила бизнесвумен.