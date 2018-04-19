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Ларри Виккерс тестирует АМБ-17
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Ларри Виккерс тестирует АМБ-17 

Калашников Media 41 минуту назад
Один из самых известных экспертов по огнестрельному оружию блогер Ларри Викерс посетил Россию. Естественно, он не мог обойти вниманием ИМЗ и его новую продукцию. Первое оружие, которое он протестировал — новый малогабаритный автомат АМБ-17.
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