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Ларри Виккерс тестирует АМБ-17
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Ларри Виккерс тестирует АМБ-17
Калашников Media
41 минуту назад
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Один из самых известных экспертов по огнестрельному оружию блогер Ларри Викерс посетил
Россию
. Естественно, он не мог обойти вниманием ИМЗ и его новую продукцию. Первое оружие, которое он протестировал — новый малогабаритный автомат АМБ-17.
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