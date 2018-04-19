День независимости Израиля: от скорби к радости

Резкий переход между двумя важными израильскими датами, столь кардинально отличающимися друг от друга (День памяти павших в войнах и День независимости), не случаен. Только в Израиле глубокая скорбь моментально сменяется огромной радостью.

Это сочетание напоминает израильтянам, что свобода не достается людям даром, ее оплачивают огнем и кровью. Авраам Штерн (Яир), основатель и руководитель подпольной организации ЛЕХИ, написал такие строки: «Знаю, что утром или вечером я паду на поле боя… Но мой взор будет устремлен к победе». От маленьких поминальных свечей к факелам независимости на горе Герцля. Это символизирует тысячелетнюю историю еврейского народа — переход от рабства к возрождению, от изгнания к жизни на древней родине.

После ужасной Катастрофы народ Израиля восстал из пепла, создал государство, начал вбирать в себя диаспору. Теперь, по прошествии 70 лет, можно с гордостью отметить, что из маленького государства, окруженного врагами, вынужденного постоянно вести войну за собственное существование, Израиль превратился в мощную и уверенную страну, предмет зависти, удивления и подражания многих.

Большинство израильтян чувствуют себя счастливыми людьми, они благодарны за личную безопасность и благополучие. Сильная демократия, бурно развивающаяся экономика, минимальная безработица, создающиеся в стране технологии, завоевывающие мир, объединенный Иерусалим , вечная столица еврейского народа, отношения с арабскими странами, центр и периферийные районы страны становятся все ближе благодаря развитию транспорта. Можно добавить к этому списку еще многое.