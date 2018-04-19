«Solyanka-party»: встреча любителей иностранных языков пройдет в Fidel'e

Следующая встреча проекта «Солянка» пройдет в грядущую пятницу, 20 апреля в формате «Solyanka-party». Старт — в 22:30. Об этом пишут организаторы.

Культурно-языковой проект «Солянка» — открытые встречи любителей иностранных языков и их носителей в Нижнем Новгороде. На «Солянке» можно встретить людей из других стран, пообщаться на разных языках и интересно провести вечер в отличной компании. Уровень владения иностранными языками не имеет значения.

Организаторы обещают welcom-drink каждому, кто запишет своё имя по ссылке.

Вход на мероприятие свободный.