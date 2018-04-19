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«Solyanka-party»: встреча любителей иностранных языков пройдет в Fidel'e
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«Solyanka-party»: встреча любителей иностранных языков пройдет в Fidel'e 

Собака 41 минуту назад
Фото: Собака
Следующая встреча проекта «Солянка» пройдет в грядущую пятницу, 20 апреля в формате «Solyanka-party». Старт — в 22:30. Об этом пишут организаторы.
Культурно-языковой проект «Солянка» — открытые встречи любителей иностранных языков и их носителей в Нижнем Новгороде. На «Солянке» можно встретить людей из других стран, пообщаться на разных языках и интересно провести вечер в отличной компании. Уровень владения иностранными языками не имеет значения.
Организаторы обещают welcom-drink каждому, кто запишет своё имя по ссылке.
Вход на мероприятие свободный.
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