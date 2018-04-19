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В Ростове сотни домов на день останутся без воды
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В Ростове сотни домов на день останутся без воды 

161.ru 41 минуту назад
Фото: 161.ru
Из-за ремонта водопровода жителям Ростова вновь на некоторое время придется остаться без водоснабжения. В зону отключения попадают сотни домов. Советуем жителям наполнить водой тазики и кастрюли.
В связи с заменой комплектующих и узла трубопровода с 08:00 25 апреля до 03:00 26 апреля будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Ленина — ул. Ларина — ул. Фурмановская — ул. Погодина — пос. Автосборочный — пос. Северный — пл. 2-й Пятилетки — ул. Шеболдаева.
Также из-за ремонтных работ с 08:00 25 апреля до 00:00 25 апреля будет прекращено водоснабжение в границах: пер. Университетский — пр. Сиверса; ул. М. Горького — ул. Б. Садовая.
— АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства жителям, — сообщают представители компании.
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