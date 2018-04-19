В Ростове сотни домов на день останутся без воды

Из-за ремонта водопровода жителям Ростова вновь на некоторое время придется остаться без водоснабжения. В зону отключения попадают сотни домов. Советуем жителям наполнить водой тазики и кастрюли.

В связи с заменой комплектующих и узла трубопровода с 08:00 25 апреля до 03:00 26 апреля будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Ленина — ул. Ларина — ул. Фурмановская — ул. Погодина — пос. Автосборочный — пос. Северный — пл. 2-й Пятилетки — ул. Шеболдаева.

Также из-за ремонтных работ с 08:00 25 апреля до 00:00 25 апреля будет прекращено водоснабжение в границах: пер. Университетский — пр. Сиверса; ул. М. Горького — ул. Б. Садовая.

— АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства жителям, — сообщают представители компании.