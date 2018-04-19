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Тюменский инженер полгода просидел без работы, а потом отсудил у начальства зарплату в 400 тысяч
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Тюменский инженер полгода просидел без работы, а потом отсудил у начальства зарплату в 400 тысяч 

72.ru 41 минуту назад
Фото: 72.ru
Тюменские приставы заставили начальника выплатить зарплату в 440 тысяч своему бывшему сотруднику, который несколько месяцев не выходил на работу. Мужчину не вызывали на вахту в течение полугода из-за нехватки работы и не платила ему из-за кризиса.
По данным пресс-службы судебных приставов, тюменец устроился инженером в строительно-монтажную компанию. По трудовому договору работник должен был работать вахтовым методом с суммированным учетом рабочего времени в один год. После окончания очередного отпуска, мужчина ждал вызова на работу. Но никто из начальства его не вызывал. В итоге тюменец просидел полгода без работы, хотя инженер ни раз обращался к своему работодателю с вопросом, когда же его вызовут на вахту. Строитель получил ответ от руководства компании, что ему лучше расторгнуть трудовой договор. Мужчине пришлось идти в суд. В трудовом споре судья встал на сторону бывшего сотрудника организации о выплате зарплаты. Но вовремя денег от компании инженер не увидел.
— Судебными приставами были установлены счета организации-должника. В ходе исполнения приговора суда, приставы обратили взыскание на деньги на расчетных счетах предприятия. В результате этого бывший сотрудник получил заработную плату в полном объеме, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
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