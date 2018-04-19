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СёрчИнформ объявила о коммерческом релизе модуля профайлинга
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СёрчИнформ объявила о коммерческом релизе модуля профайлинга 

Anti-Malware.ru 44 минуты назад
Фото: Anti-Malware.ru
Компания «СёрчИнформ», российский разработчик инструментов защиты бизнеса от утечек данных и действий инсайдеров, объявила о выпуске нового модуля «КИБ СерчИнформ ProfileCenter». Это компонент DLP-системы, который выполняет функции по составлению психологического портрета пользователя и прогнозирования его поведения.
Автоматизация и интеграция возможностей профайлинга в DLP-систему «Контур информационной безопасности СерчИнформ» позволит использовать преимущества методики без привлечения сторонних специалистов-профайлеров.
«В центре информационной безопасности сегодня по-прежнему остается человек — с его индивидуальными чертами характера, переменчивым поведением и скрытыми мотивами. Для обеспечения безопасности важно смоделировать риск, предвидеть поведение человека в той или иной ситуации — и предупредить нарушение, — комментирует председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев. — Привлекать и тем более держать в штате профайлеров для постоянной оценки рисков, связанных с персоналом, по карману только крупным компаниям. Поэтому мы автоматизировали профайлинг, чтобы помочь ИБ-специалистам работать на опережение».
«КИБ СерчИнформ ProfileCenter» вычисляет базовые ценности, убеждения и склонности пользователя на основании анализа текста по более чем 70 критериям. Результаты анализа отображаются в отчете с пояснениями и рекомендациями в соответствии с психологическим типом личности.
Блок рекомендаций подскажет, на что обращать внимание в поведении сотрудника; насколько безопасно давать сотруднику доступ к конфиденциальной информации, финансовым активам и ценным ресурсам компании; подходит или нет сотрудник на ту или иную должность и т. д.
«Мы поставили перед собой сложную, амбициозную задачу — разработать алгоритм, который максимально автоматизирует профилирование и прогнозирование поведения пользователя на основе данных, собранных DLP-системой. В итоге мы получили удобный рабочий инструмент, который качественно и без привлечения внимания оценивает риски, связанные с каждым пользователем. По мере развития мы планируем дополнить модуль ProfileCenter другими инструментами профайлинга», — отмечает научный руководитель направления профайлинга «СёрчИнформ» Алексей Филатов.
Презентация первого в России автоматизированного модуля профайлинга в составе DLP-системы состоялась осенью 2017 году во время серии практических конференций Road Show SearchInform.
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