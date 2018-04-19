Чиновники предложили штрафовать пьющих и курящих беременных

Парламентарии Ленинградской области подготовили законопроект об ограничении беременным женщинам в праве на алкоголь и табак. Как сообщает «РИА Новости», соответствующий документ будет рассмотрен в ближайшее время в областном ЗакСе.

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Согласно проекту, будущие матери будут штрафоваться за распитие алкоголя и курение до 5 тысяч рублей. За продажу соответствующей продукции магазины розничной торговли будут наказываться миллионом рублей.

Кроме того, беременные женщины, которые пойманы в нетрезвом виде или прилюдно курили, должны встать на «профилактический учёт».

Чиновники Ленобласти надеются, что закон в будущем распространится на всю страну.