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Чиновники предложили штрафовать пьющих и курящих беременных
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Чиновники предложили штрафовать пьющих и курящих беременных 

Аист на крыше 47 минут назад
Фото: Аист на крыше
Парламентарии Ленинградской области подготовили законопроект об ограничении беременным женщинам в праве на алкоголь и табак. Как сообщает «РИА Новости», соответствующий документ будет рассмотрен в ближайшее время в областном ЗакСе.
Фото: i love images / Alamy
Заглавное фото: Medical Insider
Согласно проекту, будущие матери будут штрафоваться за распитие алкоголя и курение до 5 тысяч рублей. За продажу соответствующей продукции магазины розничной торговли будут наказываться миллионом рублей.
Кроме того, беременные женщины, которые пойманы в нетрезвом виде или прилюдно курили, должны встать на «профилактический учёт».
Чиновники Ленобласти надеются, что закон в будущем распространится на всю страну.
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