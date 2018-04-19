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В Госдуме готовят законопроект об отсрочке от армии депутатов местного самоуправления
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В Госдуме готовят законопроект об отсрочке от армии депутатов местного самоуправления 

RT на русском 47 минут назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев разрабатывает законопроект по предоставлению отсрочки от армии депутатам местного самоуправления во время исполнения депутатских полномочий. Об этом он рассказал RT.
По мнению парламентария, на сегодняшний день местному депутатскому корпусу не обеспечены достаточные условия для осуществления своей деятельности.
Депутат пояснил, что согласно действующему законодательству во время проведения выборов зарегистрированный кандидат в депутаты не может бы призван на военную службу до дня официального обнародования результатов выборов включительно. Однако в случае его избрания депутатом официальная отсрочка от призыва на военную службу не продлевается.
«Эта коллизия вызывает некоторые вопросы. Молодым людям обеспечивается право быть избранным, вместе с тем не обеспечивается право для исполнения своих депутатских полномочий. Более того, стоит заметить, что перевыборы депутатов напрямую влияют на бюджет муниципального образования», — отметил Сухарев.
На сегодняшний день отсрочка от армии применяется к избранным депутатам Государственной Думы, депутатам законодательных органов государственной власти субъектов, депутатам муниципальных образований или главам муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе.
RT на русском: последние новости
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