Дикая охота украинских ультрас

В смысле, в основном-то народным избранникам приходится ставить глухой заслон мировом у злу (понятно, изъясняющемуся исключительно по-русски), доворовывать то, что еще осталось в скудных закромах родины и буднично разорять собственный народ. Но, иной раз, мелькнет и какая-нибудь континентальная конвенция, которую следует ратифицировать.

Как раз такой случай пришелся на повестку дня 18 апреля 2018 года. По инициативе президента Украины Петра Порошенко и после внимательного изучения и одобрения документа соответствующими комитетами и ведомствами, на суд парламентариев была вынесена Конвенция Совета Европы по комплексному подходу к безопасности, охране и обслуживанию во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

Если уж совсем честно говорить, то это довольно скучный набор канцеляризмов, упакованных в 20 с лишним статей и массу подпунктов, из категории «борьба всего хорошего против всего плохого». В данном конкретном случае, на футбольном поле и прилегающих к нему секторах и околостадионных территориях. Пусть вас не смущает наличие в названии намека на другие виды спорта. Это на всякий, как говорится, случай. Бесчинства болельщиков во время турниров по пинг-понгу или керлингу — штука в истории спорта не самая распространенная. Футбол же, как медом намазан для всяких маргиналов, хулиганов и прочих подвижных болельщицких элементов.

Слова в Конвенции содержатся, как исстари повелось, правильные. Общий смысл их сводится к тому, что надо всем, начиная с государственных структур и кончая самым завалящим обывателем, дружно взяться и обеспечить на матчах лад, покой, уважение всех ко всем и всеподавляющую безопасность. Как именно — это второй вопрос, вне рамок рассматриваемого документа. Здесь ведь главное показать добрую волю и безудержное желание соответствовать высоким стандартам, диктуемым современностью.

Европейцы стали подписывать и ратифицировать упомянутую Конвенцию, начиная с 2016 года. В России , скажем, ее узаконили прошлым летом.

Справедливости ради стоит отметить, что речь не идет о каком-то революционном шаге. Настоящий документ призван сменить более раннюю Европейскую Конвенцию о насильственном и неподобающем поведении со стороны болельщиков во время проведения спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей. Все течет, все меняется, периодически надо освежать фундаментальные документы, проводить их тюнинг в духе времени. Короче говоря, кроме ратификации Конвенции Совета Европы, депутатам Верховной Рады следовало денонсировать несколько устаревшую морально Европейскую Конвенцию. И соответствующий законопроект тоже был подготовлен и внесен на рассмотрение с подачи Порошенко.

Когда в анонсах предстоящих событий мелькнула информация обо всем этом футбольно-бюрократическом действе, даже слегка зевнулось. Рутина же, чисто технические манипуляции. Тем паче, что оба документа, так или иначе, вырастают из древней, конца прошлого еще тысячелетия, Европейской конвенции о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий, и, в частности, футбольных матчей. Да и слова, фразы, формулировки там использованы такие закругленные, что и зацепиться толком не за что. Ратифицировать явно надо, следуя в кильватерном гордом строю европейских народов.

Совсем затосковать, правда, не давала одна мыслишка. Понятно же, что в первую очередь каждая из конвенций порознь и все они вместе взятые направлены против стадионного вандализма и злонамеренного хулиганства, которым грешат ультрас. Но на Украине эта категория жителей с некоторых пор превратилась в привилегированную прослойку, для которой не писаны законы. Штука ли, «движущая сила майдана», «воины света революции достоинства», основа карательных батальонов в Донбассе и боевые кулаки, на которых держатся многие современные общественно-политические течения Украины. Кто на них посягнет? Тем более, что в Верховной Раде засела аналогичная публика, от одного корня с ультрас выросшая.

Но, позвольте полюбопытствовать, когда это действующий киевский режим смущала необходимость декларировать одно, что-то рафинированно евроидейное, а воплощать в жизнь иное, пещерное, дикое нацистское? Я вас умоляю… Предполагалось, что одну конвенцию денонсируют, а другую ратифицируют легко и безоговорочно.

А вот, представьте себе, и нет. Новая, прогрессивная и, как бы, со всех сторон красивая Конвенция Совета Европы по комплексному подходу к безопасности, охране и обслуживанию во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий не набрала необходимого количества голосов. Была завернута на доработку! Отправлена на повторное первое чтение. Интересно, верно?

Откровенно признаюсь, не вполне понятно, что такое доработка, когда речь идет о тексте континентального масштаба. Впрочем, сейчас это и не суть важно, пусть любители казусных и курьезных политических ситуаций над этим мозгами скрипят. Очевидно одно, даже в таком ни к чему, по большому счету, не обязывающем случае, Верховная Рада не пошла на то, чтобы вызвать даже тень недовольства, легкое раздражение в рядах футбольных ультрас. Понятное дело, он все еще нужны для того, чтобы держать население в страхе. Не важно во что номинальные любители футбола будут обряжены, в униформу нацдружин, намордники активистов неких радикальных движений, камуфляжи ветеранов АТО, вышиванки или винтажные фашистские мундиры, задача их одна — агрессивно насаждать махровую бандеровщину и карать несогласных.

За это им все проститься, от элементарных файер-шоу и откровенно расистских акций на стадионах и за их пределами, до людоедских экспериментов над мирными жителями Донбасса.

Какие-то гопники из подворотни останавливают автобус «Шахтера» и начинают публично, на камеру, учить родину любить игроков сборной, а те униженно оправдываются. Это же сигнал — с каждым так будет, если Рината Ахметова не боимся зацепить, так остальных и подавно. В Мариуполе полиция выводит со стадиона недоумков с фейерверками и тут же попадает под раздачу фанатов, которые возмущены попранием их прав. Полицию не защитит никто, ультрас никто не накажет… Речевки наподобие «москалей на ножи», свастики и портреты Гитлера на трибунах, избиение темнокожих болельщиков упоминаю лишь скороговоркой — это общее место в реалиях украинской жизни.

Воображаю кошмар составителей футбольных антихулиганских конвенций только от этих, самых свежих, оставшихся без ответа примеров лютого и беззаконного сафари ультрас в стране победившего майдана… Собственно, а чего хотеть, министр иностранных дел Украины Павел Климкин открыто науськивает околофутбольных бандитов ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу и устраивать там провокации. Конвенция, кстати, во главу угла ставит именно безопасность международных состязаний. Только кому это интересно в Киеве и на близлежащих территориях?

Итак, документ не принят. Продолжение следует. Охота, понятно, продолжается. Между прочим, в мае столица Украины впервые принимает финал Лиги чемпионов. Его туда отправили, разумеется, из политических соображений. Любопытно, непринятие Конвенция Совета Европы по комплексному подходу к безопасности, охране и обслуживанию во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий накануне такого важного события повлечет за собой какую-то международную реакцию? Резонанс будет? Или хотя бы самую маленькую озабоченность кто-либо выразит? Сомневаюсь, конечно. Но посмотрим, очень любопытно.