Ещё
Полиция Кореи арестовала россиянина за дебош на борту самолета Korean Air
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Кореи арестовала россиянина за дебош на борту самолета Korean Air 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
53-летний гражданин России арестован полицией Южной Кореи за скандал и рукоприкладство, которые он устроил на борту пассажирского самолета Korean Air.
Как заявили в Управлении полиции Кореи по международному Инчхонскому аэропорту, инцидент произошел на борту лайнера Korean Air, который 18 марта следовал по маршруту Пхукет — Инчхон. Среди пассажиров была супружеская пара из России, которая возвращалась из отдыха в Таиланде домой во Владивосток, делая пересадку в Инчхоне.
По словам членов экипажа, между супругами в процессе принятия еды началась ссора, которая переросла в скандал. Стюардесса попросила пассажиров успокоиться, что еще больше разозлило россиянина. Он ударил бортпроводницу локтем, затем бросил в проход поднос с остатками еды. При этом он громко ругался как на членов экипажа, так и на других пассажиров. В итоге дебошир был задержан и передан полиции в аэропорту Инчхона.
По словам полицейских, задержанный уже предоставил свою версию происшествия. Он сказал, что действительно немного повздорил с женой, которая пыталась уговорить его поесть побольше, а затем немного повысил голос на стюардессу.
Факт рукоприкладства отрицает, говоря, что у него «неудачно соскользнул локоть», а на самом деле он не ругался, а лишь у него обычно громкий голос. Следователи заявили, что они продолжат расследование, после чего примут меры. Скорее всего все дело закончится выдворением дебошира в Россию и запретом ему на въезд в Корею на несколько лет.
Отметим, что некоторое время назад в Южной Корее существенно ужесточили наказания для дебоширов на борту самолетов. Поводом стало несколько инцидентов, когда корейцы устроили несколько скандалов во время полетов, оскорбляя экипаж и прибегая к рукоприкладству.
Российская Газета: последние новости
Германия попросит США освободить ее от санкций против России Мальчик из ролика "Белых касок" рассказал, как стал "жертвой химатаки" Космический проект школьников из Красноярска вошел в топ лучших
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня130
Тулеев уедет за границу278
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя118
Япония отказалась от российского алюминия672
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию563
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение