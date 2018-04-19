Полиция Кореи арестовала россиянина за дебош на борту самолета Korean Air

53-летний гражданин России арестован полицией Южной Кореи за скандал и рукоприкладство, которые он устроил на борту пассажирского самолета Korean Air.

Как заявили в Управлении полиции Кореи по международному Инчхонскому аэропорту, инцидент произошел на борту лайнера Korean Air, который 18 марта следовал по маршруту Пхукет Инчхон . Среди пассажиров была супружеская пара из России, которая возвращалась из отдыха в Таиланде домой во Владивосток , делая пересадку в Инчхоне.

По словам членов экипажа, между супругами в процессе принятия еды началась ссора, которая переросла в скандал. Стюардесса попросила пассажиров успокоиться, что еще больше разозлило россиянина. Он ударил бортпроводницу локтем, затем бросил в проход поднос с остатками еды. При этом он громко ругался как на членов экипажа, так и на других пассажиров. В итоге дебошир был задержан и передан полиции в аэропорту Инчхона.

По словам полицейских, задержанный уже предоставил свою версию происшествия. Он сказал, что действительно немного повздорил с женой, которая пыталась уговорить его поесть побольше, а затем немного повысил голос на стюардессу.

Факт рукоприкладства отрицает, говоря, что у него «неудачно соскользнул локоть», а на самом деле он не ругался, а лишь у него обычно громкий голос. Следователи заявили, что они продолжат расследование, после чего примут меры. Скорее всего все дело закончится выдворением дебошира в Россию и запретом ему на въезд в Корею на несколько лет.

Отметим, что некоторое время назад в Южной Корее существенно ужесточили наказания для дебоширов на борту самолетов. Поводом стало несколько инцидентов, когда корейцы устроили несколько скандалов во время полетов, оскорбляя экипаж и прибегая к рукоприкладству.