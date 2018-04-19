«За особые заслуги» поощрили оперативника ФСБ, обвиненного в пытках антифашиста

Тогда начальник УФСБ Александр Родионов обратился к спикеру Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову с ходатайством «о поощрении пяти отличившихся сотрудников УФСБ». В списке ценных кадров оказался и полный тезка того сотрудника, которого левый активист Виктор Филинков обвиняет в истязаниях. Капитана Константина Александровича Бондарева, занимавшего должность старшего оперуполномоченного, предлагалось отметить «за особые заслуги в деле обеспечения безопасности, законности и правопорядка на территории Санкт-Петербурга, проявленные при этом высокие профессиональные качества, инициативу и настойчивость». 29 ноября представителя Заксобрания Петербурга проголосовали за инициативу «об объявлении благодарности» перечисленным в списке силовикам.

Издание отмечает, что при этом были допущены серьезные ошибки в самой процедуре поощрения. Как правило депутатам предоставляют информацию о конкретных заслугах гражданина, после чего те принимают решение, заслуживает ли он благодарности. Но в данном случае никаких данных о подвиге капитана Бондарева предоставлено не было.

Как рассказал руководитель парламентской комиссии по правопорядку от «Единой России» Александр Кущак, «в отношении определенной категории людей информация об их конкретных заслугах не подлежит огласке, в некоторых случаях она закрыта и для депутатов тоже».

«Есть категория людей, которых мы награждаем, не имея полных данных», — пояснил он. В этот раз работников Федеральной службы безопасности наградили «за образцовое выполнение служебного задания», сказал Кущак, не уточнив, о каком именно задании шла речь.

В свою очередь, руководитель фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщил, что не голосовал за это решение. «А если следствие признает пытки со стороны награжденных лиц, мы будем инициировать отзыв вынесенной благодарности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ задержали восемь активистов движения антифашистов, которые в данный момент являются фигурантами дела о террористическом сообществе. В рамках следственных действий по делу о террористической организации «Сеть» сначала осенью 2017 года в Пензе были схвачены Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев и Андрей Чернов . После чего в Санкт-Петербурге были задержаны Арман Сагынбаев, Виктор Филинков и Игорь Шишкин . Многие из них говорили об изощренных пытках, что зафиксировала Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

В ФСБ полагают, что участники «Сети» с помощью террористических атак намеревались «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране». В качестве жертв были выбраны силовики, главы местных администраций и политические деятели.

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