Следователи встали на сторону обвиненных в пытках оперативников ФСБ

«Бондарев К. А. принял обоснованное решение на применение спецсредства и пределов своих полномочий не превышал», — говорится в документе.

В ходе проверки по жалобе Филинкова оперативники ФСБ рассказали следователям о применении электрошокера против Филинкова. Из их показаний следует, что после задержания активист якобы попытался сбежать из микроавтобуса, в котором он ехал вместе с сотрудниками спецслужбы. Чтобы предотвратить побег, один из силовиков «в условиях скоротечности происходящего» дважды ударил молодого человека электрошокером — один раз в бедро, один раз в туловище. Затем водитель резко затормозил, и Филинков упал, получив ссадину на лице и, возможно, другие «незначительные повреждения». По подсчетам самого антифашиста, которые он зафиксировал в своем письме членам ОНК, после задержания на его ноге было 33 следа от электрошокера.

Ранее стало известно, что оперативник ФСБ капитан Константин Бондарев, которого Филинков обвинил пытках ради признательных приказаний, в ноябре 2017 года получил официальную благодарность от Заксобрания Петербурга за «за образцовое выполнение служебного задания». За что именно его награждали, парламентариям не сообщили.