Обвиненного в пытках оперативника ФСБ наградили «за особые заслуги»

Законодательное собрание Петербурга в ноябре 2017 года вынесло официальную благодарность «за образцовое выполнение служебного задания» старшему оперуполномоченному ФСБ капитану Константину Бондареву , которого позднее обвинили в пытках. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что процедура поощрения Бондарева была нарушена: обычно депутатам сообщают о заслугах человека, и потом они принимают решение о награждении, но в тот раз им такую информацию не предоставили. Глава парламентской комиссии по правопорядку Александр Кущак пояснил, что «информация об конкретных заслугах определенной категории людей не подлежит огласке, в некоторых случаях она закрыта и для депутатов тоже».

Арестованный по делу о «террористическом сообществе „Сеть“» антифашист Виктор Филинков в феврале рассказывал, как после задержания его пытали силовики, среди которых, по его словам, был Бондарев. От него требовали дать «правильные» показания, избивали, били током и угрожали.

«Никаких передышек не было, удары и вопросы, удары и ответы, удары и угрозы. «Ты сейчас на мороз голый пойдешь, хочешь?» «сейчас мы тебе по яйцам бить будем шокером» и прочие угрозы произносил в основном Бондарев К. А.», — цитировала Филинкова «Медиазона».

Об аналогичных пытках сообщали и другие фигуранты дела — антифашисты Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, а также свидетель Илья Капустин. Всего по делу об организации террористического сообщества арестованы девять человек. ФСБ считает, что все они состояли в организации «Сеть», якобы готовили взрывы во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы «раскачать народные массы» и устроить вооруженный мятеж.