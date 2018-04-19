Ещё
В Андреевском монастыре почтили образ «Живоносный источник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Андреевском монастыре почтили образ «Живоносный источник» 

Вестник района Гагаринский 44 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В день иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы), Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы совершил Литургию в Андреевской обители.
После Литургии был отслужен водосвятный молебен.
Владыке наместнику сослужило духовенство обители.
На Литургии была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Ребята были в восторге от «Праздника праздников» Городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» проходит у стен Музея Победы 18 апреля пройдет "Ярмарка вакансий"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня130
Тулеев уедет за границу278
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя118
Япония отказалась от российского алюминия672
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию563
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение