В Андреевском монастыре почтили образ «Живоносный источник» 

В день иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы), Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы совершил Литургию в Андреевской обители.
После Литургии был отслужен водосвятный молебен.
Владыке наместнику сослужило духовенство обители.
На Литургии была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.