«Мегионнефтегаз» внедряет новый абсорбент для рекультивационных работ

При разработке препарата учитывались специфика производственной деятельности предприятия и особенности географического расположения объектов нефтедобычи.

По словам специалистов, препарат нетоксичен и обладает уникальными физико-химическими свойствами. Абсорбент одинаково эффективен как на грунте, так и в водной среде. Главное его отличие от аналогов — высокая скорость действия, повышенная емкость поглощения углеводородов и широкий диапазон рабочих температур (от -50 до +60 градусов Цельсия). Препарат способен нейтрализовать около 100 различных веществ. Кроме того, поглощенные углеводороды он преобразует в органические удобрения, не требующие утилизации.

«Минимизация экологических рисков — ключевая задача для нашего предприятия. Поэтому мы постоянно пополняем арсенал спецсредств, берем на вооружение новейшие технологии и поддерживаем высокую готовность аварийно-спасательных формирований», — отметил начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды «Славнефть-Мегионнефтегаза» Павел Халиков.

Эффективность природоохранных мероприятий «Мегионнефтегаза» неоднократно получала высокую оценку экспертов, в том числе и регионального правительства. По итогам 2017 года предприятию вновь присвоено почетное звание «Хранители кедровых лесов Югры». В прошлом году на реализацию экологических программ и проектов «Мегионнефтегаз» направил более 4,7 млрд рублей. Эффективность реализуемых мероприятий подтверждена сертификатами соответствия международным стандартам OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 в области производственной и экологической безопасности.