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Папка Дмитрия Менделеева после реставрации вернулась в подмосковный музей
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Папка Дмитрия Менделеева после реставрации вернулась в подмосковный музей 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Личная папка учёного Дмитрия Менделеева вернулась экспозицию Государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока после реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры Подмосковья.
Восстановлением уникального экспоната занимались специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Отмечается, что экспертам до сих пор не удалось определить, что именно хранил в ней выдающийся учёный. Предполагается, что в папке темно-коричневого цвета, изготовленной из кожи, могли находиться наброски для трудов по экономике, метрологии и геологии. Как отмечают историки, Менделеев систематизировал свои рукописи и официальные бумаги по хронологии и темам, а также переплетал в тома, некоторые из которых весили несколько килограммов.
Добавим, в ближайшее время папку представят в экспозиции в главном доме усадьбы Шахматово, а затем — в усадьбе Боблово.
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