Папка Дмитрия Менделеева после реставрации вернулась в подмосковный музей

Личная папка учёного Дмитрия Менделеева вернулась экспозицию Государственного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока после реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры Подмосковья.

Восстановлением уникального экспоната занимались специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что экспертам до сих пор не удалось определить, что именно хранил в ней выдающийся учёный. Предполагается, что в папке темно-коричневого цвета, изготовленной из кожи, могли находиться наброски для трудов по экономике, метрологии и геологии. Как отмечают историки, Менделеев систематизировал свои рукописи и официальные бумаги по хронологии и темам, а также переплетал в тома, некоторые из которых весили несколько килограммов.

Добавим, в ближайшее время папку представят в экспозиции в главном доме усадьбы Шахматово, а затем — в усадьбе Боблово.