В Ростове почти на сутки отключат воду

В нескольких районах Ростова на следующей неделе почти на сутки отключат подачу воды. Как сообщает ресурсоснабжающая организация АО «Ростовводоканал», неудобства жителей будут связаны с заменой запорной арматуры и узла трубопровода.

Воды не будет с 8 утра среды, 25 апреля, до 3 утра четверга, 26 апреля в следующих границах: проспект Ленина — улица Ларина — улица Фурмановская — улица Погодина — поселок Автосборочный — поселок Северный — площадь 2-й Пятилетки — улица Шеболдаева.

Кроме того, по аналогичной причине подача воды с 8 до 24 часов среды, 25 апреля, будет прекращена в следующем квадрате: пер. Университетский — пр. Сиверса; ул. М. Горького — ул. Б. Садовая.

В компании «Ростовводоканал» принесли извинения жителям Ростова за временные неудобства.