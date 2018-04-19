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В Ростове почти на сутки отключат воду
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В Ростове почти на сутки отключат воду 

Деловое сообщество 48 минут назад
В нескольких районах Ростова на следующей неделе почти на сутки отключат подачу воды. Как сообщает ресурсоснабжающая организация АО «Ростовводоканал», неудобства жителей будут связаны с заменой запорной арматуры и узла трубопровода.
Воды не будет с 8 утра среды, 25 апреля, до 3 утра четверга, 26 апреля в следующих границах: проспект Ленина — улица Ларина — улица Фурмановская — улица Погодина — поселок Автосборочный — поселок Северный — площадь 2-й Пятилетки — улица Шеболдаева.
Кроме того, по аналогичной причине подача воды с 8 до 24 часов среды, 25 апреля, будет прекращена в следующем квадрате: пер. Университетский — пр. Сиверса; ул. М. Горького — ул. Б. Садовая.
В компании «Ростовводоканал» принесли извинения жителям Ростова за временные неудобства.
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