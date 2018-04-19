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Жители села в Дагестане за свой счет разбили парк
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Жители села в Дагестане за свой счет разбили парк 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Добровольцы создали общественную организацию «Молодежь села Сивух». Главной целью провозгласили развитие спорта, образования и инфраструктуры. Кстати, желающих прибрать эту землю к рукам и построить здесь дома было немало. Но глава села наложил запрет на приобретение земельных участков и пошел навстречу общественникам, предложившим разбить тут парк.
"Был создан специальный фонд поддержки проекта. Не только молодежь, но и любой считающий себя патриотом села вносил добровольные пожертвования. Каждые три месяца организация отчитывалась перед селянами за потраченные средства", — рассказывает уроженец села Биякай Магомедов.
На закладку парка выходили всем миром. Мужчины выкорчевывали старые деревья и сажали новые, женщины приносили добровольцам еду из дома. Местные власти выделили транспорт, топоры и лопаты. Теперь на месте бывшего пустыря — аккуратные аллеи, которые уже облюбовали мамы с колясками.
Это не первая инициатива благоустройства села. «РГ» писала о том, как в прошлом году исполнилась мечта 84-летней пенсионерки Патимат Сайгитмагомедовой о строительстве пешеходной дороги. Она стала откладывать деньги из своей небольшой пенсии. Узнав об этом, сельчане начали делать добровольные пожертвования. Сама Патимат вложила в фонд 184 тысячи рублей, собранных за два года.
Благодаря народной стройке в селе Сивух появились поливной водовод и новая бетонная дорога к школе. Больше всех рады дети, которым раньше приходилось идти на занятия по грязи.
Жители Сивуха не собираются останавливаться на достигнутом. На сходе принято решение разбить еще один сквер в другой части села.
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