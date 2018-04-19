Водоемы Зеленограда готовят к купальному сезону

Требования безопасности, предъявляемые к официальным пляжам в Москве , высокие, поэтому первичный осмотр дна водоемов начинается в апреле, продолжается в мае — перед началом купального сезона, и заканчивается в июле. Ежегодную трехкратную процедуру проведут водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Всего в округе перед началом купального сезона будет проверено три пляжа, оборудованные для купания: Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное. Первое погружение водолазы провели 18 апреля и обследовали дно на пляжах зон отдыха Зеленоградского АО.

Вместе с таянием снега часть мусора приносит и весенний паводок, а другая часть оказывается на дне по вине человека. Сейчас основная задача: провести очистку дна, чтобы обезопасить отдыхающих от травм и порезов в воде. В прошлом году в ЗелАО зоны отдыха были полностью готовы принять отдыхающих у воды, и не было зафиксировано ни одного случая травматизма от предметов, находящихся на дне.

В случае выявления нарушений безопасности, балансодержатели снова проведут очистку дна.

По окончании водолазного обследования дна пляжей собственникам будут вручены акты обследования пляжей.