Парламент Казахстана утвердил соглашение о информационной безопасности по СНГ

Парламент Казахстана в четверг, 19 апреля, ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения информационной безопасности, сообщает РИА «Новости»

Законопроект был рассмотрен и одобрен мажилисом (нижней палатой) парламента республики в марте 2018 года. Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов , представляя документ, отмечал, что целью соглашения является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности в государствах-участниках.

Соглашение регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части трансграничной передачи информации, анализа и оценки угроз информационной безопасности информационных систем, разработки межгосударственных стандартов в области информационной безопасности, совместимых с международными стандартами.

Кроме того, соглашение также направлено реализацию согласованных мероприятий, направленных на недопущение несанкционированного доступа к информации, ее утечки, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров в области обеспечения информационной безопасности.

Законопроект направлен главе государства.

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