В Белгороде заменят теплосети на шести улицах

В этом году в Белгороде заменят теплосети на шести улицах, сообщили в пресс-службе Белгородского филиала ПАО «Квадра».

После отопительного сезона котельные и ТЭЦ Белгородского филиала перешли на летний режим работы. Этим летом в городе заменят теплосети на улицах Некрасова, Губкина, Королева, 50 лет Белгородской области , Садовой, Кн. Трубецкого. Полностью обновят теплосети в Губкине и отремонтируют водогрейные котлы в котельной «Южная» в Белгороде и «Журавлики» в Губкине.

Всего в этом году в регионе энергетики заменят более 15 км теплосетей. На ремонт и модернизацию оборудования и теплосетей в Белгородском регионе «Квадра» направит около полумиллиарда рублей.