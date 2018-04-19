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В Белгороде заменят теплосети на шести улицах
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В Белгороде заменят теплосети на шести улицах 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
В этом году в Белгороде заменят теплосети на шести улицах, сообщили в пресс-службе Белгородского филиала ПАО «Квадра».
После отопительного сезона котельные и ТЭЦ Белгородского филиала перешли на летний режим работы. Этим летом в городе заменят теплосети на улицах Некрасова, Губкина, Королева, 50 лет Белгородской области, Садовой, Кн. Трубецкого. Полностью обновят теплосети в Губкине и отремонтируют водогрейные котлы в котельной «Южная» в Белгороде и «Журавлики» в Губкине.
Всего в этом году в регионе энергетики заменят более 15 км теплосетей. На ремонт и модернизацию оборудования и теплосетей в Белгородском регионе «Квадра» направит около полумиллиарда рублей.
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