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Космический проект школьников из Красноярска вошел в топ лучших
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Космический проект школьников из Красноярска вошел в топ лучших 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Воспитанники красноярского детского технопарка «Кванториум» заняли третье место в межрегиональном конкурсе проектов по космонавтике «Лунная Одиссея».
Очный этап конкурса прошел на базе детского технопарка «Кванториум» в Королеве Московской области. В нем участвовали детские технопарки, кружки космонавтики, инженерные и аэрокосмические классы со всей России. Экспертами конкурса выступили представители Фонда новых форм развития образования — федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум», государственной корпорации «Роскосмос», частной космической компании «Спутникс», ракетно-космической корпорации «Энергия». На конкурс поступило более 20 проектов от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре.
Команда «Енисей» красноярского «Кванториума» в составе Даниила Королева, Никиты Манакова, Дарины Одеговой, Владимира Рачкина, Вадима Самохвалова представила прототип сканирующей системы, которая способна обследовать поверхности космических кораблей и космических станций на предмет повреждений. Проект ребят занял третье место. По итогам выступления участники получили дополнительные 40 баллов, которые позволят им участвовать в осенней тематической дополнительной общеразвивающей программе «Объединённые космосом», которая пройдет в детском лагере «Звездный» ВДЦ «Орленок».
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