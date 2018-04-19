В Ярославской области прошел экологический конкурс для школьников

18 апреля в Рыбинском лесотехническом колледже прошел XIII ежегодный конкурс «О русский лес! Ты — чудо из чудес!». Он направлен на развитие в Ярославской области волонтерского и добровольческого движения, ориентированного на решение экологических проблем.

Участниками мероприятия стали учащиеся 5 — 11-х классов из разных муниципальных районов.

— Мы проводим этот конкурс, чтобы привлечь внимание школьников к экологическим проблемам нашего региона, побудить ребят включиться в поиск их решения, повысить ответственность за состояние окружающей среды, — отметила руководитель по воспитательной работе Рыбинского лесотехнического колледжа Татьяна Валентюк. — Сегодня колледж как раз отмечает день рождения, и большим подарком стал творческий подход к конкурсу, который проявили участники, и их хорошая подготовка.

Соревнования проходили по четырем номинациям. Впервые в этом году состоялась конкурсно-игровая программа «Ты готов к защите леса?», в ходе которой команды представляли театрализованные выступления и выполняли задания на знание растительного и животного мира. Сильнейшей признана команда из Прозоровской школы Брейтовского района.

Лучшей поделкой из природного материала названа работа Дмитрия Мокрякова из Тихменевской школы Рыбинского района. А в конкурсе плакатов «Мы на защите леса!» самой оригинальной и содержательной признана работа Анастасии Кошелевой из Николо-Кормской школы.

— Нам понравилась интерактивная форма состязаний, а также возможность пообщаться с единомышленниками — любителями природы и проявить творческие способности, — поделились конкурсанты.

После награждения для ребят была организована экскурсия по колледжу.