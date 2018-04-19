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Пентагон объявил о создании Центра искусственного интеллекта
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Пентагон объявил о создании Центра искусственного интеллекта 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Искусственный интеллект — ключевое направление, в которое необходимо вложить максимум усилий, поскольку на пятки наступают Китай и Россия, считают в Пентагоне. В связи с этим в США под руководством министра обороны Джеймса Мэттиса и его заместителя Майкла Гриффина создается центр искусственного интеллекта.
Идея создания центра возникла в связи с тем, что чиновников в сфере обороны все больше беспокоят инвестиции Китая в разработки по искусственному интеллекту, отметил портал Defense News.
Пентагон отнесся к проекту крайне серьезно. К нему подключились самые высокопоставленные чиновники вплоть до министра обороны Джеймса Мэттиса и заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам Майкла Гриффина.
Гриффин пояснил, что сейчас разработки находятся на начальной стадии. «Решаются вопросы: кто будет руководить центром, где он будет размещаться, какие проекты осуществлять, и, самое главное, как этот центр вписывается в общую концепцию работы Пентагона», — отметил он. Вместе с тем Гриффин считает искусственный интеллект одной из ключевых технологий наряду с гиперзвуком, и подчеркивает, что это основное направление его деятельности на посту замминистра. По словам Гриффина, Пентагон уже ведет 592 проекта, где присутствуют в той или иной мере формы искусственного интеллекта.
Бывший исполнительный директор Google, возглавляющий Совет по инновациям в области обороны, Эрик Шмидт добавил, что будущий центр должен проводить разработки совместно с одним или несколькими университетами. Кроме того, он подчеркнул: «У Пентагона есть множество данных, которые попросту не хранятся нигде. Они хранятся в тех местах, о которых не вспомнят даже программисты. И необходимость собрать все эти данные вместе, чтобы их можно было использовать и извлекать из этого пользу, имеет решающее значение», — указал он.
Тем временем, Россия и особенно Китай предприняли «всеохватывающие усилия» по инвестированию и развитию возможностей искусственного интеллекта, предупреждают американские чиновники. Более того, к 2025 году Китай может превзойти возможности США по искусственному интеллекту, предупреждает Шмидт.
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