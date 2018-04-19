Два иска по полмиллиарда: старейший ювелирный завод Урала потребовали признать банкротом

Бинбанк подал в Арбитражный суд Свердловской области два заявления о признании банкротом одного из старейших предприятий Екатеринбурга — ОАО «Ювелиры Урала». В одном сумма долга составляет 543 миллиона рублей, во втором — 517 миллионов.

В банке отказались комментировать претензии к компании, в приемной «Ювелиров Урала» сказали, что на эту тему нужно разговаривать только с директором, но связаться с ней не удалось. В открытых источниках информации сведений о непогашенных кредитах «Ювелиров Урала» нет.

По данным СПАРК, предприятие на 49% принадлежит дочери бывшего депутата Госдумы Валерия Язева — Светлане (она же является директором), 28% — самому Язеву, 23% — Валерии Язевой. С 2003 года ОАО «Ювелиры Урала» входит в группу компаний «Ява», соучредителем которой является Язев.

Помимо «Ювелиров Урала» Бинбанк банкротит ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», также входящее в ГК «Ява».

К рассмотрению эти заявления еще не приняты.

Сейчас в арбитраже на разных стадиях рассмотрения находятся заявления о банкротстве и других структур Валерия Язева: наблюдение введено в ООО «Управляющая компания „Ява“» и в ООО «Ява-холдинг». Также банкротами просят признать дочь и супругу Язева, которые выступали поручителями по кредитам для компаний холдинга. Иск подал Сбербанк из-за долга в почти 170 млн рублей.

Завод «Ювелиры Урала» создан в 1896 году. По данным сайта, сейчас это крупнейшее в России предприятие ювелирной промышленности, производящее изделия из золота 750-й и 585-й пробы и серебра 925-й пробы со вставками из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, выращенных изумрудов.

В Екатеринбурге работают пять фирменных магазинов. По информации с сайта, в России у предприятия 198 дистрибьюторов.

Из-за банкротства собственников в Екатеринбурге на продажу выставлен ТРК «Комсомол». А в марте стало известно о банкротстве известного ресторатора, который открыл в городе «Троекуровъ» и «Бельмесы».