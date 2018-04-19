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Учащиеся «Самбо-70» побывали в гостях у полицейских
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Учащиеся «Самбо-70» побывали в гостях у полицейских 

Управа района Теплый Стан 52 минуты назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Московские правоохранители устроили для учеников 10 «Б» класса центра спорта и образования «Самбо-70» увлекательную экскурсию.
Ребята посетили криминалистические лаборатории, побывали в тире, познакомились с работой кинологической службы.
«Данные занятия», — сообщается на сайте «Самбо-70» — «носили не только информационный, но и профорентационный характер. Обучение, согласно новому ФГОС, больше не заключается в том, что ученик получает от преподавателя некую информацию и осваивает ее. Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. Общество нуждается в людях творчески мыслящих, любознательных, активных, умеющих принимать нестандартные решения и брать ответственность за их принятие, а также умеющих осуществлять жизненный выбор».
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