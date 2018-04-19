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МИД: РФ готова расширить энергосотрудничество с Кубой
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МИД: РФ готова расширить энергосотрудничество с Кубой 

Российская Газета 54 минуты назад
Россия готова рассматривать расширение сфер сотрудничества с Кубой в энергетике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.
Как подчеркнул дипломат, в настоящий момент стороны работают вместе над повышением эффективности кубинских месторождений и взаимодействуют в области переработки нефти.
"Вопрос идет о тех объемах, которые отвечают интересам обеих сторон. Если кубинцам потребуются какие-либо дополнительные направления, мы будем рассматривать это. Ведь речь идет не только о поставках, речь идет о переработке, повышении эффективности использования месторождений, и мы совместно работаем по этим направлениям", — пояснил Щетинин в интервью информагентству.
По словам представитель российского внешнеполитического ведомства, «в широком энергетическом сотрудничестве заинтересованы обе стороны».
"Оно (сотрудничество — прим. «РГ») идет по различным направлениям: это нефтеразведка, эксплуатация и увеличение нефтеотдачи месторождений. Над этим работают "Роснефть", «Зарубежнефть». Мы изучаем возможность российского участия в модернизации НПЗ в городе Сьенфуэгос. Так что сотрудничество в энергетике многообразно и, повторяю, отвечает интересам обеих сторон", — подытожил он.
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