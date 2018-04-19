МИД: РФ готова расширить энергосотрудничество с Кубой

Россия готова рассматривать расширение сфер сотрудничества с Кубой в энергетике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

Как подчеркнул дипломат, в настоящий момент стороны работают вместе над повышением эффективности кубинских месторождений и взаимодействуют в области переработки нефти.

"Вопрос идет о тех объемах, которые отвечают интересам обеих сторон. Если кубинцам потребуются какие-либо дополнительные направления, мы будем рассматривать это. Ведь речь идет не только о поставках, речь идет о переработке, повышении эффективности использования месторождений, и мы совместно работаем по этим направлениям", — пояснил Щетинин в интервью информагентству.

По словам представитель российского внешнеполитического ведомства, «в широком энергетическом сотрудничестве заинтересованы обе стороны».