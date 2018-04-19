Турок назвался террористом для получения развода и женитьбе на любовнице

Турецкий бизнесмен заявил жене, будто является членом движения ФЕТО оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена , чтобы получить развод. Об этом сообщает газета HaberTürk.

Хайри Угур, глава Средиземноморского союза экспортеров готовой одежды, после путча в июле 2016 года признался своей супруге Хепшен, что он сторонник организации, которую турецкие власти подозревают в подготовке мятежа. Мужчина добавил, что если его арестуют по обвинению в терроризме, семья потеряет все состояние.

За 29 лет брака они смогли накопить около 200 миллионов турецких лир (49 миллионов долларов).

Получив развод, мужчина перевез Хепшен и двоих детей в Орландо (американский штат Флорида), а затем сам вернулся в Турцию , где женился на любовнице.

Когда тайна раскрылась, его бывшая супруга Хепшен подала иск, обвинив Угура в мошенничестве, злоупотреблении доверием и прекращении брака посредством обмана.

Отмечается, что мужчине придется предстать перед судом.