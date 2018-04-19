Ещё
Новейший вариант Patriot примут на вооружение в Польше и США одновременно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Новейший вариант Patriot примут на вооружение в Польше и США одновременно 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 19 апр — РИА Новости. Новейший вариант системы ПВО Patriot будет принят на вооружение в Польше и США одновременно, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио в четверг.
Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве в конце марта текущего года. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.
"Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно в польской армии, как и в армии американской", — заявил Блащак.
Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о второй фазе поставок в Польшу элементов системы Patriot. «Продолжаются переговоры, мы не ставим временных условий. Переговоры по первой фазе прошли очень хорошо», — сказал Блащак. Предполагается, что во второй фазе поставок Patriot польская армия получит новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки.
Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.
В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
РИА Новости: последние новости
Рубль уверенно растет на фоне отсрочки санкций Парламент Казахстана изменил договор с США о транзите грузов в Афганистан Глава Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса ушел в отставку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России297
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом31
Тулеев уедет за границу347
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня183
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО102
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение