Новейший вариант Patriot примут на вооружение в Польше и США одновременно

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве в конце марта текущего года. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.

"Новая система противоракетной обороны Patriot будет внедрена одновременно в польской армии, как и в армии американской", — заявил Блащак.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о второй фазе поставок в Польшу элементов системы Patriot. «Продолжаются переговоры, мы не ставим временных условий. Переговоры по первой фазе прошли очень хорошо», — сказал Блащак. Предполагается, что во второй фазе поставок Patriot польская армия получит новейший радар, а также дополнительные ракеты и пусковые установки.

Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией