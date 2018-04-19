Росгвардия возьмет шефство над пермскими кадетами

Росгвардия будет оказывать поддержку в военно-патриотическом воспитании кадетов, а также направлять специалистов для обчения ребят. По словам Максима Решетникова, основная задача сейчас — закончить создание материально-технической базы. «Эта пятилетняя инвестиционная программа, включающая строительство учебного корпуса, реконструкцию инженерных сетей. Завершаем в этом году. Конечно, есть идеи, каким образом продолжить улучшение условий пребывания здесь кадетов. Подчеркну, нам легко создавать условия, потому что мы понимаем, для кого мы это делаем», — сказал он.

Сейчас все строительные и ремонтные работы идут по графику.