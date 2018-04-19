Росгвардия возьмет шефство над пермскими кадетами 

Росгвардия будет оказывать шефскую помощь Пермскому кадетскому корпусу ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Подписи под соглашением поставили главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов, губернатор Пермского края Максим Решетников и полпред Михаил Бабич, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.
Росгвардия будет оказывать поддержку в военно-патриотическом воспитании кадетов, а также направлять специалистов для обчения ребят. По словам Максима Решетникова, основная задача сейчас — закончить создание материально-технической базы. «Эта пятилетняя инвестиционная программа, включающая строительство учебного корпуса, реконструкцию инженерных сетей. Завершаем в этом году. Конечно, есть идеи, каким образом продолжить улучшение условий пребывания здесь кадетов. Подчеркну, нам легко создавать условия, потому что мы понимаем, для кого мы это делаем», — сказал он.
Сейчас все строительные и ремонтные работы идут по графику.
Справка «ФедералПресс»:
Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина был создан по соглашению между Министром обороны РФ Сергеем Шойгу, полпредом Президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем и правительством края. Это уникальное в своём роде образовательное учреждение — первое в российской истории, имеющее военно-научную направленность. А в 24 образовательных организациях Пермского края открыто 89 кадетских и прокадетских классов, в которых обучаются более 2000 детей и подростков. Наибольшее число таких классов действуют в г. Кунгуре, Добрянском, Пермском, Кунгурском и Сивинском муниципальных районах.