В Ботаническом саду устроят генеральную уборку

В ближайшую субботу, 21 апреля, в Главном Ботаническом саду им. Цицина вновь пройдёт массовый субботник. Ожидается, что его участниками станет несколько сотен жителей из ближайших районов — Останкина, Марфина, Отрадного

— Работа предстоит посильная — нужно расчистить природную территорию от валежника и сухостоя. Для этого все участники разделятся на несколько бригад, — рассказал представитель организаторов.

А по окончании уборки добровольцев пригласят на полевую кухню восстановить силы горячей кашей и чаем. Хорошее настроение участникам субботника подарят артисты концертной программой.

Сбор у главного входа в лабораторный корпус, он находится по адресу Ботаническая улица, дом 4. Начало в 10.30. (иб)