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В Ботаническом саду устроят генеральную уборку
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В Ботаническом саду устроят генеральную уборку 

Управа Останкинского района 37 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
В ближайшую субботу, 21 апреля, в Главном Ботаническом саду им. Цицина вновь пройдёт массовый субботник. Ожидается, что его участниками станет несколько сотен жителей из ближайших районов — Останкина, Марфина, Отрадного.
— Работа предстоит посильная — нужно расчистить природную территорию от валежника и сухостоя. Для этого все участники разделятся на несколько бригад, — рассказал представитель организаторов.
А по окончании уборки добровольцев пригласят на полевую кухню восстановить силы горячей кашей и чаем. Хорошее настроение участникам субботника подарят артисты концертной программой.
Сбор у главного входа в лабораторный корпус, он находится по адресу Ботаническая улица, дом 4. Начало в 10.30. (иб)
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