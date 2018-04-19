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На ЯМЭФ презентуют проект создания пятизвездочного SPA-отеля в Крыму
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На ЯМЭФ презентуют проект создания пятизвездочного SPA-отеля в Крыму 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Инвестиционный проект SPA-отеля категории «пять звезд», с заявленным объемом инвестиций более 1,16 млрд рублей, представляют в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщает в четверг пресс-служба Корпорации развития Крыма.
"На территории площадью 20 гектаров будет сформирован жилой кластер с главным гостиничным корпусом, отдельными коттеджами, бунгало и апартаментами. Комплекс SPA будет включать в себя лечебно-оздоровительный корпус и SPA-центр", — говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс планируют создать на базе санатория «Жемчужина» на южном побережье Крыма. Предусматривается размещение торговых площадей, ресторанов, кафе, летнего театра, концертного зала, кинозала и других объектов.
Также в рамках проекта планируется создание сети велосипедных и прогулочных зон, физкультурно-оздоровительного комплекса, теннисных кортов и бассейна. Водный кластер предполагает организацию комфортных пляжей, бассейнов, пирсов и другой береговой инфраструктуры.
В результате реализации проекта создадут 107 рабочих мест. Средняя заработная плата работников комплекса составит 34 тыс. рублей с последующей ежегодной индексацией.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. Главная тема Четвертого ЯМЭФ — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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