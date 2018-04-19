На ЯМЭФ презентуют проект создания пятизвездочного SPA-отеля в Крыму

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Инвестиционный проект SPA-отеля категории «пять звезд», с заявленным объемом инвестиций более 1,16 млрд рублей, представляют в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщает в четверг пресс-служба Корпорации развития Крыма

"На территории площадью 20 гектаров будет сформирован жилой кластер с главным гостиничным корпусом, отдельными коттеджами, бунгало и апартаментами. Комплекс SPA будет включать в себя лечебно-оздоровительный корпус и SPA-центр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс планируют создать на базе санатория «Жемчужина» на южном побережье Крыма. Предусматривается размещение торговых площадей, ресторанов, кафе, летнего театра, концертного зала, кинозала и других объектов.

Также в рамках проекта планируется создание сети велосипедных и прогулочных зон, физкультурно-оздоровительного комплекса, теннисных кортов и бассейна. Водный кластер предполагает организацию комфортных пляжей, бассейнов, пирсов и другой береговой инфраструктуры.

В результате реализации проекта создадут 107 рабочих мест. Средняя заработная плата работников комплекса составит 34 тыс. рублей с последующей ежегодной индексацией.