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Евгений Долгалев: Ксюша Бокова — единственный ребенок, которого мы не нашли
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Евгений Долгалев: Ксюша Бокова — единственный ребенок, которого мы не нашли 

АиФ — Алтай 59 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Поиски школьницы Ксении Боковой, пропавшей в Новоалтайске в 2014 году, продолжаются, но они до сих пор не принесли никаких результатов. Об этом во время брифинга 19 апреля сообщил Евгений Долгалев, руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.
«Новостей нет, дело приостановлено, — сказал Евгений Долгалев. — Мы продолжаем искать, но пока результатов нет». По его словам, дело Ксении Боковой — единственное, где пока не удалось найти пропавшего ребенка.
Напомним, 11-летняя Ксения Бокова пропала в микрорайоне Белоярск г. Новоалтайска 28 марта 2014 года. Она возвращалась из школы домой, путь пролегал по мосту через руку Черемшанка. Следствие рассматривало три версии исчезновения девочки: несчастный случай, особо тяжкое преступление и похищение.
Справка
По данным ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 2017 году в регионе было объявлено в розыск 1300 несовершеннолетних (на 11 меньше, чем в 2016 году). В СУ СКР по Алтайскому краю зарегистрировано 822 сообщения о пропаже детей, по 4 из них были возбуждены уголовные дела. Местонахождение всех пропавших было установлено.
АиФ — Алтай: последние новости
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