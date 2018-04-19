Евгений Долгалев: Ксюша Бокова — единственный ребенок, которого мы не нашли

«Новостей нет, дело приостановлено, — сказал Евгений Долгалев. — Мы продолжаем искать, но пока результатов нет». По его словам, дело Ксении Боковой — единственное, где пока не удалось найти пропавшего ребенка.

Напомним, 11-летняя Ксения Бокова пропала в микрорайоне Белоярск г. Новоалтайска 28 марта 2014 года. Она возвращалась из школы домой, путь пролегал по мосту через руку Черемшанка. Следствие рассматривало три версии исчезновения девочки: несчастный случай, особо тяжкое преступление и похищение.

Справка

По данным ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 2017 году в регионе было объявлено в розыск 1300 несовершеннолетних (на 11 меньше, чем в 2016 году). В СУ СКР по Алтайскому краю зарегистрировано 822 сообщения о пропаже детей, по 4 из них были возбуждены уголовные дела. Местонахождение всех пропавших было установлено.