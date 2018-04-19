Ещё
Кабмин предложил открывать хостелы в жилых домах только с согласия собрания собственников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин предложил открывать хостелы в жилых домах только с согласия собрания собственников 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ предложило разрешить использовать жилые помещения многоквартирных домов для предоставления гостиничных услуг, если такое решение принимается на общем собрании собственников помещений в доме. Соответствующие поправки опубликованы в четверг на сайте кабмина.
Поправки разработаны Минстроем России к внесенному несколькими депутатами Госдумы законопроекту, которым предлагается установить в Жилищном кодексе запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц, других средств временного размещения, а также на предоставление в них гостиничных услуг. Поправками предлагается, в частности, «установить возможность ведения такой деятельности в жилом помещении в многоквартирном доме только по принимаемому в особом порядке решению общего собрания собственников помещений в этом доме».
Кроме того, поправками предусматривается введение государственного надзора за этой деятельностью. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2018 года.
Гостиницы в жилых помещениях
Законопроект о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях был внесен в Госдуму главой комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской в сентябре 2015 года и принят нижней палатой в первом чтении в мае 2016 года.
В текущем созыве профильный комитет уже дважды откладывал срок представления поправок: сначала до ноября прошлого года, затем до апреля 2018 года.
21 марта схожий законопроект, также направленный на установление запрета размещать хостелы в жилых помещениях, в том числе многоквартирных домов, был внесен на рассмотрение нижней палаты. Причем помимо Хованской в этот раз его авторами выступили депутаты от других фракций, среди которых вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (оба от "Единой России").
ТАСС: последние новости
Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода CNN: экс-модель Playboy вышла из сделки, запрещавшей говорить об интимной связи с Трампом Росрыболовство: электронная сертификация решит проблему вывоза нелегальной икры с Камчатки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня137
Тулеев уедет за границу286
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя122
Япония отказалась от российского алюминия674
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию566
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение