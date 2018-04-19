Кабмин предложил открывать хостелы в жилых домах только с согласия собрания собственников

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ предложило разрешить использовать жилые помещения многоквартирных домов для предоставления гостиничных услуг, если такое решение принимается на общем собрании собственников помещений в доме. Соответствующие поправки опубликованы в четверг на сайте кабмина.

Поправки разработаны Минстроем России к внесенному несколькими депутатами Госдумы законопроекту, которым предлагается установить в Жилищном кодексе запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц, других средств временного размещения, а также на предоставление в них гостиничных услуг. Поправками предлагается, в частности, «установить возможность ведения такой деятельности в жилом помещении в многоквартирном доме только по принимаемому в особом порядке решению общего собрания собственников помещений в этом доме».

Кроме того, поправками предусматривается введение государственного надзора за этой деятельностью. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2018 года.

Гостиницы в жилых помещениях

Законопроект о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях был внесен в Госдуму главой комитета по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской в сентябре 2015 года и принят нижней палатой в первом чтении в мае 2016 года.

В текущем созыве профильный комитет уже дважды откладывал срок представления поправок: сначала до ноября прошлого года, затем до апреля 2018 года.