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Хостелы в жилых домах можно будет открыть только с согласия собственников
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Хостелы в жилых домах можно будет открыть только с согласия собственников 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Открывать хостелы в жилых домах можно будет только по решению общего собрания собственников. Такие поправки в закон внесло правительство России. Документ предусматривает введение государственного надзора за такой деятельностью, определяются полномочия кабинета министров по установлению требований к ее осуществлению, передает ТАСС.
Поправки разработаны Минстроем России к внесенному несколькими депутатами Госдумы законопроекту, которым предлагается установить в Жилищном кодексе запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц, других средств временного размещения, а также на предоставление в них гостиничных услуг. Поправками предлагается, в частности, «установить возможность ведения такой деятельности в жилом помещении в многоквартирном доме только по принимаемому в особом порядке решению общего собрания собственников помещений в этом доме». Кроме того, поправками предусматривается введение государственного надзора за этой деятельностью. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2018 года.
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