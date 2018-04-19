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Бурятские шаманы обратились к богу смерти, чтобы избавиться от главы района
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Бурятские шаманы обратились к богу смерти, чтобы избавиться от главы района 

Bigpicture.ru 54 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
В бурятском селе шаманы провели обряд изгнания главы района Ивана Альхеева. Целью ритуала было обращение к богу смерти Эрлик-хану. Шаманы требовали у высших сил защитить народ от «политического бардака, который творится в районе благодаря действующему главе».
Источник: Известия
В селе Толтой в Тункинском районе Бурятии шаманы провели обряд изгнания главы района Ивана Альхеева. Причиной стало противостояние прошлого и действующего глав района, которое длится достаточно давно. Местные жители полагают, что политическая борьба между действующим главой и его предшественником Андреем Самариновым пагубно влияет на дела региона.
В сеть видео с обрядом выложил политик Бато Багдаев (именно его голос слышен за кадром), который позже так прокомментировал происходящее:
«Мы сделали свое дело! Теперь в недельный срок должен разрешиться конфликт. Но будьте последовательны и едины в своем решении очистить родную Тунку!»
После появления ролика с шаманами в соцсетях начался оживленный спор. Большинство жителей Бурятии осудили такие методы политической борьбы. Одни посчитали, что такой ритуал может навлечь на организаторов беду. Другие просто назвали участников действа клоунами. Некоторые комментаторы удивляются: неужто не нашлось более цивилизованных способов разрешения конфликта?
Сам «заказанный» шаманам действующий глава района относится к произошедшему с юмором и не хочет провоцировать скандал.
«Думаю, это очень комичная история. Отношусь к ней с иронией. Никаких заявлений в правоохранительные органы или куда-либо я не подавал», — рассказал чиновник Иван Альхеев.
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