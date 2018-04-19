Во время поножовщины возле киоска с шаурмой на Кирова ранили сотрудника ЧОП

В ночь на 18 апреля на улице Кирова произошёл конфликт, после которого в больницу с ножевыми ранениями доставили двоих горожан. Одним из пострадавших оказался сотрудник частного охранного предприятия, приехавший на вызов с тревожной кнопки.

Инцидент произошёл возле салона МТС на Кирова, 11. Рядом с ним несколько киосков, в том числе круглосуточный с шаурмой. Около него что-то не поделили две молодёжные компании, после чего один из парней достал нож и набросился на обидчика.

— Продавец киоска нажала тревожную кнопку. На место приехали представители ЧОП «Витязь». Во время задержания тот же челябинец ранил одного из охранников, — рассказала 74.ru сотрудник пресс-службы УМВД по Челябинску Любовь Гайнулина.

Всех участников конфликта задержали, в том числе и парня, который взялся за нож. 23-летний пострадавший в больнице, у охранника ранение оказалось не столь серьёзным.

— Сейчас сотрудники полиции разбираются в деталях конфликта, опрашивают участников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавила Любовь Гайнулина.