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Во время поножовщины возле киоска с шаурмой на Кирова ранили сотрудника ЧОП
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Во время поножовщины возле киоска с шаурмой на Кирова ранили сотрудника ЧОП 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В ночь на 18 апреля на улице Кирова произошёл конфликт, после которого в больницу с ножевыми ранениями доставили двоих горожан. Одним из пострадавших оказался сотрудник частного охранного предприятия, приехавший на вызов с тревожной кнопки.
Инцидент произошёл возле салона МТС на Кирова, 11. Рядом с ним несколько киосков, в том числе круглосуточный с шаурмой. Около него что-то не поделили две молодёжные компании, после чего один из парней достал нож и набросился на обидчика.
— Продавец киоска нажала тревожную кнопку. На место приехали представители ЧОП «Витязь». Во время задержания тот же челябинец ранил одного из охранников, — рассказала 74.ru сотрудник пресс-службы УМВД по Челябинску Любовь Гайнулина.
Всех участников конфликта задержали, в том числе и парня, который взялся за нож. 23-летний пострадавший в больнице, у охранника ранение оказалось не столь серьёзным.
— Сейчас сотрудники полиции разбираются в деталях конфликта, опрашивают участников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавила Любовь Гайнулина.
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